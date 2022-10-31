韓國政府宣布“10月30日至11月5日為國家哀悼期間”、龍山區為特別災難地區……向遺屬支付慰問金. October. 31, 2022 07:53. by 崔智善, 張寬錫 aurinko@donga.com,jks@donga.com. 韓國政府就首爾市龍山區“梨泰院踩踏慘案”將10月30日至11月5日午夜定為國家哀悼期間。政府還把龍山區宣布為特別災難地區，向死者家屬和傷者支付治愈支援金。 尹錫悅總統當天在政府首爾大樓主持召開了中央災難安全對策本部會議，國務總理韓德洙在會後舉行的新聞發布會上表示：“哀悼期間，全體公共機關和駐外公館將降半旗，公務員和公共機關職員將佩戴表示哀悼的絲帶。”他還說：“對於死亡者，將與保健福利部、首爾市等聯合啟動葬禮支援團，”“為了全力做好傷者的治療工作，並對傷者家屬等進行心理治療，決定在國家創傷中心內成立梨泰院事故心理支援團後運團。”韓德洙表示，中央災難安全對策本部沒有規定活動時間，而是計劃運營到事故得到處理為止。 龍山區被指定為特別災難地區。行政安全部部長李祥敏表示：“將向遺屬發放慰問金和受傷者的治療費、去世者的葬禮費等壹切必要支援。” 尹錫悅從梨泰院踩踏事故發生的29日晚到30日，親自指揮了事故處理。據總統室透露，尹錫悅在接到首次事故報告後，在救護車出動1個多小時後的29日晚11時30分左右指示：“所有相關機關要竭盡全力，以便迅速進行急救和治療。”第二天淩晨1點，他來到龍山總統室地下掩體上班，主持召開了緊急狀況檢查會議。 尹錫悅今後的日程也將重新調整為以處理事故為中心。總統弘報首席秘書金恩慧30日下午在總統室新聞發布會上表示：“所有日程和國政運營順序都以事故處理為優先，”“全員都保持著緊急應對態勢。” 據金恩慧透露，尹錫悅在當天上午舉行的中央災難安全對策本部會議上表示：“希望相關部門和地方自治團體齊心協力，特別照顧因失去家人而陷入悲傷的遺屬和傷者。”尹錫悅還指示：“死了好多年輕人，我懷著作為父母的心情，很心痛，”“要理解遺屬的心情，對去世的人進行迅速的身份確認工作，並實時準確地告知媒體。”他還囑咐說，就外國死亡者及傷者問題，要迅速向相關國家使領館提供信息。 金恩慧表示：“我們囑咐相關部門，即使是民間，也要盡可能在國家哀悼期間盡量減少活動和慶典。”

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