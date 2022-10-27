美國科技“大厂”也因業績低於預期股價暴跌. October. 27, 2022 07:46. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 隨著“盈利沖擊”的憂慮擴散，美國科技大企業的股價在當地時間25日紐約股市場外交易中齊聲暴跌。這是因為谷歌公布了低於市場預期的第三季度（7月-9月）業績後，外界對經濟蕭條的不安感擴散。 第三季度的銷售額為690億美元，遠低於市場預測值710億美元的谷歌母公司“字母表”股價在當天公布業績後，在場外交易中下跌了6.9%。“字母表”低於7%的銷售增長率，除了2020年新冠病毒大流行初期外，是2013年以來的最低值。 特別是優兔（YouTube）廣告銷售額，沒有達到比去年同期增加3%的市場預測，出現了2%的負增長。谷歌首席商務官菲利普·辛德勒表示：“保險貸款、抵押貸款、加密貨幣等領域的在線搜索廣告有所減少。”據分析，金融機構直接受到美國聯邦儲備委員會急劇上調利率的影響，率先削減包括網絡廣告在內的營銷費用，對業績產生了影響。 微軟當天雖然發表了與市場預測相似的業績，但凈利潤比去年同期下降了14%，銷售增長勢頭也創5年來最低值，在場外交易中暴跌了6.7%。第四季度（10月-12月）業績預測值將遠低於市場預測值，這也產生了影響。半導體企業得克薩斯儀器也下調了第四季度的業績預測值，在場外交易中股價下降了8.21%。尚未公布業績的亞馬遜和元宇宙當天也分別下跌了4.4%和4.0%。 彭博社報道說：“谷歌、微軟的業績低於預期，意味著企業從網絡廣告支出到信息技術預算，都面臨著全方位的費用壓力。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“這是數字廣告市場的不祥之兆（Ba誒 Omen）。”

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