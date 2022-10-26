李在明：“面對暴力支配，只有反抗” VS 金起炫：“坦白是唯壹的手段”. October. 26, 2022 07:41. by 朴訓祥, 姜炅石 tigermask@donga.com,coolup@donga.com. “政治已經消失，只剩下暴力支配。”（共同民主黨代表（黨首）李在明） “比賽結束了。（李在明代表）坦白是唯壹的手段。”（國民力量黨議員金起炫） 朝野政黨25日圍繞檢察機關對共同民主黨黨部的扣押搜查展開了舌戰。共同民主黨稱之為“扼殺在野黨”，繼續展開殊死抗戰；國民力量黨則反駁稱，不要為了“李在明防彈”而辜負公黨的責任。 李在明當天在國會召開的議員全會上表示：“在總統施政演說前壹天發生的（扣押搜查）事態，是拒絕正常政治、淩駕於國民和憲法之上的宣戰布告，”“如果政府和執政黨表現出扼殺在野黨、進行暴力支配的意誌，只能進行對抗。”李海瓚、鄭東泳等該黨常任顧問團成員當天也與李在明舉行了座談會，並出面掩護說：“黨應該團結壹致應對。”該黨首席發言人安豪榮在懇談會結束後表示：“有人指出，這是不是想通過檢察機關獨裁、公安統治毀滅（共同）民主黨，重新調整政治格局。” 國民力量黨強調，檢察機關的扣押搜查不是“壓制在野黨”，而是對李在明及其親信的調查過程。該黨院內代表朱豪英在院內對策會議上表示：“（李在明代表）個人問題交給司法系統處理，（共同民主黨）集中精力解決民生問題。” 還有人繼續發聲敦促李在明辭職。國民力量黨政策委員會議長成壹鐘在同壹會議上說：“以抵制總統的施政演說為由，試圖使檢察機關的調查變得無力，這本身就是破壞民主的行為，是為了守護李在明代表的防彈，”“如果李在明代表沒有信心查明真相並向國民道歉，那麽放棄政治，靠眼淚演技去做演員會更好。”該黨議員金起鉉也在臉書上寫道：“李在明代表現在命已盡，退位才是幫助正統民主黨擺脫死亡泥潭的方法。”

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