“韓國的寶物”，FIFA給予金玟哉高度評價. October. 26, 2022 07:40. by 金正勛記者 hun@donga.com. 國際足聯（FIFA）重點關註了金玟哉（26歲•那不勒斯•照片）。 24日（當地時間），FIFA通過官方社交網絡服務（SNS）上傳了意大利足球甲級聯賽那不勒斯隊和韓國國家足球隊隊服混搭的金玟哉的合成照片。FIFA還配文寫道：“擁有像巖石壹樣堅固的防守，意甲最佳球員為即將到來的卡塔爾世界杯做好了準備”，“大韓足球協會和那不勒斯隊擁有金玟哉這樣的寶物。” 今年7月，金玟哉離開土耳其費內巴切隊加盟意甲那不勒斯隊。在占據主力後衛位置後，他幫助球隊保持不敗。截止到25日，那不勒斯隊以9勝2平的戰績排在意甲聯賽榜首位置。而在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽方面，球隊也以4戰全勝的成績領跑A小組。金玟哉在上個月的意甲聯賽中，作為亞洲球員首次獲得了“當月最佳球員獎”。 英國足球專門媒體《4-4-2》25日公布了評選出的10名世界最佳中後衛名單。金玟哉排在第10位，也是唯壹入選的意甲聯賽球員。《4-4-2》給出了選定理由，“那不勒斯為了代替轉會切爾西的卡利杜•庫利巴利，引進了金玟哉。金玟哉在那不勒斯隊發揮得異常穩定，沒有出現狀態起伏”，“他是那不勒斯隊的防守核心，是非常值得信賴的球員。在搶斷對方前鋒的傳球的同時，在後方穩定地組織進攻。”《4-4-2》表示，金玟哉成為了曼聯（英格蘭）等歐洲頂級俱樂部的引進對象。 24日，土耳其媒體《帕納蒂克》在AS羅馬與那不勒斯的比賽結束後，公開了那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂的記者招待會。斯帕萊蒂主教練在談到金玟哉時表示：“壹旦感覺到危險，就會立即展開行動”，“就像金玟哉控制對方前鋒壹樣，防守夥伴也會進行協防。身體上優越，擁有像動物壹樣的腿。”

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