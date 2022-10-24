晚開的花. October. 24, 2022 07:43. . “梅花零落了鱷海棠花染紅了鱷原野玫瑰開完之後，春天的花都開完了鱷這時會有絲絲縷縷的野薔薇花爬過那莓墻。”—出自王泣《春暮遊小園》中 寫詩的王泣（1019~1085年）是中國北宋時代的學者。梅花，海棠，野玫瑰，還有薔薇……看著春花盛開，又開另壹種花的風景，似乎想到了自然的法則。花兒們爭先恐後地不壹下子開放。耐心地等待自己的順序開花。晚開沒有醜花。相反，也有越緩慢綻放，生命力就越長的情況。人生之花不也是這樣嗎？比起還什麽都不知道的時候全部盛開的花，我更喜歡迎著陽光慢慢開放的花。第壹次作詞是在20歲左右。偶然的機會看到我的文章的熟人說“要不要寫壹下歌詞？”於是開始了第壹次歌詞創作。創作張弼順姐姐的《當我的孤獨呼喚妳的時候》之後，開始受到周圍人的關註。就這樣作為作詞家活動了很長時間，後來又增加了作曲和歌曲方面的創作，邁出了作為創作歌手的步伐。 因為育兒休息了7年，重新開始音樂工作時真的很累。孩子們小時候很需要照顧，壹到晚上錄音和演出的時候，家裏就會發出很大的聲音。雖然哭過很多次，但回想起來，好像是含著陽光吸收雨水、收集肥料的時間。即使想做音樂，也有不能隨心所欲的時間，所以學會了“感謝”。能做自己喜歡的事情，還能靠那件事生活下去，這是多麽值得感謝和幸福的事情啊。更何況我的花在這個年紀似乎還沒有盛開。輪到我的花，即我的“花序”正在慢慢地到來。至今還懷著激動的心情等待著那壹天，也許等待的時間才是給予自己最感謝的幸運。

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