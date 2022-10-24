習近平的“壹人獨裁”時代，中國領導層全部為其親信. October. 24, 2022 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 中國國家主席習近平確定至少連任三屆，實際上開啟了“壹人獨裁”時代。中國共產黨最高領導層常務委員會全體成員都由忠於自己的親信組成，徹底推翻了維持40多年的集體領導體制。不僅沒有指定接班人，還把“守護習近平核心地位”列入比國家憲法地位更高的共產黨黨章，開啟了終身執政之路。 在第20屆中國共產黨全國代表大會（黨代會）閉幕的第二天即23日，習主席在中國共產黨第20屆中央委員會第壹次全體會議（壹中全會）上公布的7名常務委員名單中排在第壹位（排名第壹），確定了至少延長5年的執政期限。排名第二的，是即將在明年3月的全國人民代表大會（相當於韓國的國會）上任命為總理的親信、上海市委書記李強。新晉常委的第五位北京市委書記蔡奇、第六位中央辦公廳主任丁薛祥和第七位廣東省委書記李希，也是習近平最親近的“習家軍”。留任常委的排名第三的黨中央紀檢委書記趙樂際和排名第四的中央書記處書記王滬寧也是如此。 與習主席有牽制關系的共青團出身的李克強（67歲）總理和全國政協主席汪洋（67歲）在前壹天公開的黨中央委員205名中落選，退出了最高領導層。也就是說，兩人雖然還沒有到中國最高領導層退休年齡68歲，但被列為改革勢力的兩人卻被強制逐離。 特別是，壹度被認為是接替習主席的下屆最高領導人的共青團出身的副總理胡春華（59歲）23日不僅沒有進入常委，還落選了由24人組成的權力核心政治局的委員。也就是說，在習近平第三個任期，牽制習主席權力的勢力全軍覆沒。 中國共產黨在22日發表的黨章修訂案決議中表示：“把‘兩個維護’等內容寫入黨章，有利於堅持和加強黨中央的集中統壹領導。”“兩個維護”意味著習近平的核心地位、黨中央的權威以及習主席壹人集權，意味著維護集中統壹領導。日本《朝日新聞》評價說：“開啟了習近平壹強時代。”英國《金融時報》報道說：“中國現在都必須服從習近平。” 韓國國家安保戰略研究院國際合作中心負責人朴炳光（音）表示：“壟斷權力的習主席將對美國采取更加猛烈的攻勢，”“很有可能向韓國提出‘不要站在美國壹邊’的高壓要求。”

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