李康仁在與“老東家”巴倫西亞隊的客場比賽中攻入制勝壹球. October. 24, 2022 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. “這是我開始踢足球以來經歷過的最復雜、最微妙的情感瞬間。” 效力於西班牙足球甲級聯賽的李康仁（21歲•皇家馬洛卡）在23日與“老東家”巴倫西亞隊的2022~2023賽季西甲聯賽第11輪客場比賽中攻入反敗為勝的制勝壹球後做出了上述表示。當天首發出場並打滿全場的李康仁在1比1戰平的下半場第38分鐘攻入壹球，幫助球隊取得了勝利。這是繼8月28日與巴列卡諾隊的比賽之後，李康仁攻入的本賽季第2粒聯賽入球。雖然戲劇性的進球值得高興，但他克制了慶祝動作，雙手合十後向觀眾席致意。 巴倫西亞是李康仁首次進軍職業聯賽的球隊。2011年加入巴倫西亞青年隊的李康仁在2018年西班牙國王杯上正式亮相巴倫西亞壹線隊比賽，第二年1月他在西甲聯賽舞臺上亮相後逐漸成長起來。直到去年8月與馬洛卡簽訂合同為止，他在巴倫西亞隊呆了足足10年時間。這就是克制慶祝的理由。賽後，李康仁表示，“巴倫西亞是壹支給了我壹切的球隊。我在這裏開始踢足球長大，對此我表示感謝大家。希望球隊以後壹切順利。” 雖然李康仁的慶祝動作非常謙虛，但李康仁當天的表現卻非常犀利。當天，李康仁的2次射門都是有效射門，2次帶球，1次關鍵傳球。得益於李康仁的出色表現，馬洛卡隊自上月17日與阿爾梅裏亞隊的比賽（1比0獲勝）後，時隔5場比賽再次取得了勝利。李康仁還被西甲聯賽官方選為當場比賽最佳球員。 另外，英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼城隊在連續10場主場比賽中攻入3球以上。曼城隊在22日進行的英超第13輪主場與布萊頓隊的比賽中以3比1取得了勝利。在今年4月21日舉行的與布萊頓隊的2021~2022賽季主場比賽中以3比0獲勝的曼城隊在此後的主場比賽中少則3球，多則6球，目前取得了10連勝。在本賽季球隊創下的英超36粒進球（第1位）中，有27粒進球是主場（6場比賽）進球。曼城隊的得分機器埃爾•哈蘭德（22歲）當天在上半場22分鐘率先攻入壹球，接著又在上半場43分鐘梅開二度，帶領球隊取得了勝利，緊隨榜首阿森納隊。

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