美國智庫：“美軍軍事力量大幅削弱……不足以支撐兩個地方同時發生戰爭”. October. 21, 2022 07:39. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 有評價稱，由於俄羅斯入侵烏克蘭和中國威脅對臺武力統壹，美國與中國和俄羅斯之間的軍事緊張正在加劇，美國的軍事力量大幅減弱。有人指出，如果美國的軍事力量減弱，在韓半島的延伸威懾方面出現漏洞，朝鮮可能會采取軍事行動。 美國智庫“傳統基金會”18日發表的《2023年美軍軍事力量指數》研究報告中，對美國陸海空軍、海軍陸戰隊、太空軍、核武器等進行了綜合評估，結果顯示軍隊態勢處於“薄弱（weak）”狀態。 報告指出，由於推遲采購F-35和飛行員們的飛行訓練不足，美國空軍戰鬥機和轟炸機的戰鬥力下降到了上個世紀80年代的四成，並把對美國空軍的評價從去年的“弱”分類為“非常弱”。報告指出：“這是空軍歷史上最低水平的準備態勢。” 報告還指出，2005年至2020年，中國的軍艦從216艘增加到360艘，而美國海軍戰艦從291艘增加到296艘，僅增加了5艘，將應對態勢水平從原來的“不足（marginal）”降至“薄弱”。美國陸軍和太空軍分別被評為“不足”和“薄弱”。 報告把美國的核武器分類為“強大”等級，但警告稱，“隨著老化，運輸系統和彈頭可信度處於危險之中”。 報告綜合評價說：“美軍的力量遠遠不夠於在兩個地方同時處理大規模戰爭，而且還不具備可靠的裝備。”對此，《華爾街日報》指出：“這是美國無法阻止戰爭、無法在戰爭中獲勝的警告。” 報告在“全球危險水平”評價中，將朝鮮的威脅行動定位在“敵對”“攻擊性”之後的“試驗”階段，認為其威脅力量在“構築中”。報告還擔憂稱：“朝鮮超越核抑制力，正在開發有可能實行的（核）戰爭戰略，”“朝鮮認為，如果美國的延伸威懾減弱，就會判斷軍事行動的條件變得更為有利。”

한국어