韓美財界發表聯合宣言，“IRA不能歧視韓國電動汽車”. October. 21, 2022 07:40. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 美國共和黨參議員林奇•格雷厄姆19日（當地時間）表示：“如果共和黨在下月8日的中間選舉中在議會中占據多數席位，將召開《通脹削減法案》（IRA法案，下同）聽證會。” 格雷厄姆議員當天在德國汽車企業寶馬（BMW）發表針對自己選區南卡羅來納州的電動汽車投資計劃的活動中表示：“有必要修改IRA法案。與中國合作可以實現雙贏。”他補充說，“我們將讓汽車公司來議會（聽證會）討論為了具備競爭力需要什麽。”在美國和歐洲汽車企業擔心很難符合IRA電動汽車電池規定的情況下，強調了修改IRA法案的必要性。格雷厄姆議員在8月參議院通過IRA法案時投了反對票。之後在記者招待會上他還批判道，“IRA法案將成為南卡羅來納州的噩夢。” 韓美經濟界人士也敦促修改IRA法案相關內容。20日，全國經濟家聯合會和美國商工會議所在首爾舉行的韓美財界會議總會上，提出了IRA通過導致的韓國產電動汽車歧視問題，並發表了構築核心產業穩定供應網等共同宣言。宣言中還包含了包括IRA在內的以安保為目的限制進口的美國貿易擴張法第232條等阻礙兩國交流的規制。美方與會者壹致認為，“IRA法案對韓國產產品的歧視不符合韓美同盟和韓美自由貿易協定（FTA）精神。” 兩國經濟界人士還壹致認為，為提高韓國外匯市場的穩定性，應簽訂韓美貨幣互換協議或出臺相應方案。

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