“在野黨單獨處理糧食管理法於農民無益”……尹錫悅暗示行使否決權. October. 21, 2022 07:39. by 崔惠?, 洪壽英 herstory@donga.com,gaea@donga.com. 在20日的國會農林畜產食品海洋水產委員會國政監查中，朝野政黨就該委員會前壹天通過的糧食管理法修訂案展開了攻防戰。修訂案的主要內容是政府義務購買過剩生產的大米（市場隔離）。尹錫悅總統當天在上班路上表示“對農民沒有什麽幫助”，因此有分析認為，他有可能對法案行使否決權。 當天，國會農林水產委的共同民主黨所屬議員們在國政監查之前，在座位上貼上了寫有“譴責鎮壓在野黨”口號的牌子。這是因為前壹天檢察機關試圖對首爾汝矣島共同民主黨內部民主研究院進行扣押搜查。對此，國民力量黨議員鄭熙龍提議拆除牌子後開始國政監查，共同民主黨議員對此表示反對。朝野議員們接連發表相關發言後，農林水產委員會在開議15分鐘後休會後繼續開會。 共同民主黨強行處理糧食管理法修訂案也成為了眾矢之的。該黨議員尹在甲表示：“昨天受到了很大的侮辱，”“我是作為代表提議糧食管理法的人，修正案被稱為共產化法。難道是說我是‘共產主義者’嗎？”前壹天，國民力量黨議員安秉吉批評修正案是“糧食共產化法”。 相反，國民力量黨議員崔春植表示，“文在寅政府的企劃財政部今年4月向農林畜產食品部表明了難以接受（糧食管理法修正案）的立場”，敦促有必要進行程序上的討論。當天出席國政監查的農林水產食品部長官鄭相根再次確認了反對立場。他說：“我認為，如果按照在野黨提出的法律執行，大米過剩基調將固定化。” 尹錫悅當天在去首爾龍山總統室上班的路上接受記者采訪時表示：“昨天（19日）國會常任委員會通過了糧食管理法（修訂）案。在野黨在沒有所謂的費用估算書的情況下通過了該法案。”這是尹錫悅首次直接對共同民主黨主導的糧食管理法修正案表示反對。尹錫悅還說：“相反，應該用這些錢來開發農村，”“懇請國會能進行更為深入的討論。” 他的話被解讀為，在提交國會全體會議之前，還剩下法制司法委員會討論的過程，因此希望朝野進壹步協商。但也有分析認為，如果共同民主黨最終單獨處理並通過修正案，尹錫悅有可能行使法案否決權。但是，總統政務首席秘書李珍福當天在國會會見記者時，被問到“尹總統是否暗示行使否決權”時回答說：“期待國會能好好整理。”

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