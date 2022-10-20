36萬名韓國青年“第壹次就業用了3年以上”. October. 20, 2022 07:52. by 崔惠? herstory@donga.com. 據調查，首次就業用了3年多時間的青年接近36萬人。青年們找第壹份工作平均花費了10.8個月。 據韓國統計廳19日透露，以今年5月為基準，在畢業後有就業經驗的15~29歲青年中，首次就業耗費3年以上時間的有35.8萬名。如果包括準備就業2年以上~3年以下（27.5萬名）的人，首次求職需要2年以上的青年有63.3萬人。 曾以工資勞動者身份就業的青年（401.8萬名）找第壹份工作所需的時間平均為10.8個月。青年就業準備時間從2020年的10個月延長到2021年的10.1個月。3年多沒能就業、沒有準備就業的青年“尼特族”（不工作、沒有工作意誌的無業遊民）有8.4萬人。

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