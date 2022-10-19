大器晚成！本澤馬首次奪得金球獎……孫興慜創造亞洲球員在金球獎的最高排名. October. 19, 2022 07:46. by 兪載泳 elegant@donga.com. 卡裏姆•本澤馬（35歲•皇家馬德裏隊）首次捧得授予足球選手的最高權威獎“金球獎（Ballon d'Or，英文：Golden Ball）”。而孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）在金球獎最終30名候選人中排名第11位。 18日，在法國巴黎舉行的2022金球獎頒獎典禮上，本澤馬被選為男子部門獲獎者。1956年設立的“金球獎”是由法國足球專門雜誌《法國足球》主辦的獎項，將頒發給在壹個賽季中表現最出色的選手。在全世界100名記者團的投票中，本澤馬力壓排名第二的薩迪奧•馬內（30歲•拜仁慕尼黑）、排名第三的凱文•德布勞內（31歲•曼城）等，當選為第壹名。 法國出身的本澤馬在上個賽季帶領皇家馬德裏隊取得了歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽、西班牙足球甲級聯賽雙料冠軍。他在西甲聯賽中以27粒進球榮登射手王寶座，在冠軍聯賽中也以15粒進球創下了進球最多的紀錄。此外，他還被評為上賽季歐足聯年度最佳球員。 1998年，本澤馬從獲獎者、同為法國出身的齊內丁•齊達內（50歲）手中接過金球獎，他表示，“金球獎是我的夢想。通過榜樣齊達內和羅納爾多（46歲•巴西）獲得了動力。”英國媒體BBC報道說，本澤馬在34歲零302天的年紀獲得金球獎，成為金球獎歷史上第二高齡的獲獎者。1956年金球獎首位獲獎者斯坦利•馬修斯（英國）當時以41歲零10個月的年紀獲獎。本澤馬發表獲獎感言說：“對我來說，年齡只是數字。我仍然有燃燒的欲望。這種推進力讓我繼續保持下去。”2005年在奧林匹克裏昂隊（法國）以職業選手身份出道的本澤馬從2009年開始效力於皇家馬德裏隊。雖然之前始終被克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯）所掩蓋，但從C羅離開後的2018~2019賽季開始，他成為了球隊的支柱。 2019年首次被選為金球獎候選人並排在第22位的孫興慜此次排在第11位。曾5次獲得金球獎的C羅排名第20位，歷史上奪得金球獎次數最多（7次）的球員裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼）則自2005年以來首次被排除在候選名單之外。

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