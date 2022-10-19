龍山至束草高鐵開工……2027年只需1小時39分鐘. October. 19, 2022 07:46. by 鄭順九記者、張寬碩記者 soon9@donga.com,jks@donga.com. 從2027年開始，從首爾龍山到束草，乘坐韓國高鐵“KTX”只需1小時39分鐘。 國土交通部18日表示，在江原道束草世博會廣場舉行了“春川-束草東西高速鐵路”開工紀念儀式。尹錫悅總統、國土交通部長官元喜龍、江原道知事金鎮臺等出席了紀念儀式。尹錫悅在紀念詞中表示：“地區均衡發展的核心是公正的接近性，”“如果多種交通網緊密連接，江原地區將成為旅遊和尖端產業的據點，實現令人刮目相看的增長。” 春川至束草東西高速鐵路是連接首爾龍山經春川至束草的國家鐵路網的核心路線，將投入約2.4萬億韓元，在6年內新建從春川到束草的93.7公裏的鐵路。鐵路車站有華川、楊口、麟蹄、百潭、束草等5處。國土部相關人士表示：“在江原華川和楊口、麟蹄郡建設鐵路車站將成為歷史上首次地區發展的轉折點，”“鐵路建設將帶來23498億韓元的生產誘發效果和48890個工作崗位，隨著首都圈接近性的改善，旅遊需求也將增加。” 項目完成後，從首爾到春川的鐵路將延長到束草，乘坐高鐵“KTX-連接”列車從首爾到束草只需1小時39分鐘。目前，從首爾到春川乘坐快鐵“ITX”需要75分鐘，從春川到束草乘坐公交車需要120分鐘，共需要3小時15分鐘。即使乘坐轎車，從首爾到束草也需要近3個小時。新鐵路大部分區間都是隧道，預計不受暴雪等氣候影響，可以正常運行。

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