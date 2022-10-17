與藝術壹起完成生命. October. 17, 2022 07:28. . “如果說生活應該是生命的謀求，藝術是生動的生命的追求，甚至是創造，那麽藝術就是孕育生活、讓創造的生命分娩的原動力。……我相信，在不斷追求和創造的過程中，每天學習並痛苦，在沒有指南的情況下，感謝那份痛苦，藝術家的生活是充實的。”—摘自張旭鎮《江邊的工作室》中 寫小說之前壹直堅持寫日記。與其說是記錄壹天的工作，不如說是下決心的工作。有的時候還用抄寫書中所看到的藝術家的話來代替決心。其中，我20歲時寫在日記本上後，壹直銘記在心的話是畫家張旭鎮的話。他認為重要的是“作為藝術家的生活”，因此我也可以將生活放在藝術旁邊，兩者並行。 在更小的時候，我對藝術充滿了憧景，試圖將那些在沒有被理解的情況下孤獨地生活著，最終遭遇悲劇死亡的藝術家拿來與自己相提並論。但是看著張旭鎮的文章和畫，我的想法發生了變化。特別是看到他的遺作，就會想到他對待死亡的態度。沒有畏懼之心，輕松地迎接結束的姿態。所以現在以這種死亡為生的目標，以盡最大努力完成生命的心態生活。 就像早上起床洗臉刷牙時不附加理由，每天做飯吃不產生疑問壹樣，希望創作也能成為維持生活的條件。藝術現在對我來說不是浪漫或宏偉的，而是我選擇的生活方式。這是讓我身心健康的生活方式。它使我更加熱愛圍繞我的世界。

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