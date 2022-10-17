韓國花樣滑冰選手金彩研摘得青少年大獎賽銀牌，順利進軍大獎賽總決賽. October. 17, 2022 07:28. by 金東昱 creating@donga.com. 花樣滑冰女子單人滑選手金彩研（16歲•修理高中•照片）在2022~2023國際滑聯（ISU）青少年大獎賽第7站比賽中獲得銀牌，成功進軍大獎賽總決賽。韓國在冰上舞蹈比賽中也歷史上首次進入了大獎賽總決賽，獲得了史上最多的4張大獎賽總決賽參賽權。 16日，在意大利埃尼亞舉行的第7站女子單人自由滑比賽中，金彩研獲得了133.65分。 加上短節目得分70.29分，以總分203.94分緊隨日本的吉田花（208.31分）之後位居第二。 在第5站比賽上獲得銅牌的金彩研確保了青少年大獎賽的24分。這壹分數可以排在全體女子單人滑選手的第5位，將參加12月在意大利都靈舉行的青少年大獎賽總決賽。在青少年大獎賽上，選手們最多可以出戰2站比賽。在參賽大會中，第壹名可以拿到15分，第二名獲得13分，第三名是11分等，根據排名賦予積分。如果總分進入前6名，就可以獲得大獎賽總決賽的參賽權。 韓國選手將在女子單人滑比賽中，包括金彩研在內的3人將參加大獎賽總決賽。獲得第2站銀牌和第6站比賽銅牌的權敏率（13歲•木洞中學）以第6名的成績確定進入總決賽。申智雅（14歲•永同中學）也獲得了第3站金牌和第6站比賽銀牌，以第二名的成績獲得了參賽權。韓國隊在冰上舞蹈比賽中，林海娜（18歲）和曲安藝（21歲）組合繼第壹站比賽奪得冠軍後，15日再次獲得銀牌，順利進入總決賽，從而確保了韓國花樣滑冰歷史上最多的4張大獎賽總決賽入場券。 在本賽季的花樣滑冰青少年大獎賽上，傳統強國俄羅斯因進攻烏克蘭而受到處罰，無法派遣選手參賽。日本除了3張女子單人滑入場券之外，還確保了3張男子單人滑等6張大獎賽總決賽參賽權。

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