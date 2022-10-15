美國三大大眾音樂獎之壹的“AMA”新設K-POP部門. October. 15, 2022 07:22. by 李素研記者 always99@donga.com. 與格萊美獎、Billboard音樂獎壹起被稱為美國三大大眾音樂獎的全美音樂獎（AMA）今年新設立了給“K-pop”頒獎的部門。這是美國三大大眾音樂獎歷史上首次設立單獨向K-POP頒獎的部門。 13日（當地時間），AMA公開了2022年頒獎典禮的37個部門候選人名單，並表示“新設了‘Favorite K-Pop Artist’部門”。頒獎典禮將於下月20日在洛杉磯微軟劇場舉行。 相關部門的候選組合有防彈少年團（BTS•照片）、BLACKPINK、Seventeen、TOMORROW X TOGETHER、TWICE等5個組合。BTS還被列入“最佳表演組合”獎的候選名單。競爭者方面有酷玩樂隊、Imagine Dragons、公共世代、Maneskin等。AMA始於1974年，通過歌迷的在線投票選出獲獎者，在美國也被評價為最能反映大眾人氣的音樂獎。美國音樂專門媒體Billboard就AMA單獨設立K-Pop Artist部門壹事評價說：“這是為韓國大眾音樂而采取的劃時代的措施。”

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