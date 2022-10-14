時隔4年再次來到韓國的歐洲室內管弦樂團. October. 14, 2022 07:33. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 由歐洲各國的管弦樂團首席團員和著名演奏者組成的“歐洲室內管弦樂團（COE）”時隔4年將第二次來韓演出。 鋼琴家金善旭將協奏位於自己保留曲目中心的貝多芬第3、4號鋼琴協奏曲。最近經常與他合作的英國伯恩茅斯交響樂團常任指揮基裏爾•卡拉維茨將擔任指揮。演出將於下月5、8日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行。 雖然他自己表示“希望大家能夠把自己看成是涉及更廣闊領域的演奏家，而不是只演奏貝多芬或勃拉姆斯作品的特定演奏家”，但對於金善旭來說，貝多芬壹直處於保留曲目的中心位置。包括首張專輯在內，收錄貝多芬奏鳴曲的專輯至今已有3張。他還與鄭明勛指揮的首爾市立交響樂團合作發行了第5號協奏曲《皇帝》。在此次舞臺上，將於下月5日和8日分別合演3號協奏曲和4號協奏曲。 歐洲室內管弦樂團將演奏的其他節目也由貝多芬革命精神中近期的作品組成。5日將展示舒伯特的《意大利風格序曲》和門德爾松第4交響曲《意大利》，8日將展示貝多芬科裏奧蘭序曲和第7交響曲相結合的《All 貝多芬》節目。 烏克蘭出身的卡拉維茨被金善旭稱為“值得信賴的音樂夥伴”。他在2019年首次指揮美國芝加哥交響樂團時，金善旭協奏了門德爾松1號鋼琴協奏曲。作為指揮家拓寬活動領域的金善旭上賽季在歐洲作為指揮家出道的舞臺也是卡拉維茨從2009年開始作為首席指揮帶領的伯恩茅斯交響樂團的演唱會。 歐洲室內管弦樂團成立於1981年。因為沒有音樂導演或常任指揮，所以團員之間自然而然地形成精巧的合奏是優點。在歐洲活動的多個管弦樂團首席級和著名音樂教授、室內樂演奏者等60多人作為團員進行活動。在40多年的時間裏，COE發行了250張以上的唱片，獲得了2次美國格萊美獎、3次英國留聲機室內樂獎，被公認為世界頂級合奏樂團之壹 2009年成立的“歐洲室內管弦樂團學院”也因為年輕藝術英才們提供與樂團團員壹起學習技能、進行巡回演出的機會而聞名。2018年小提琴家兼指揮家萊昂尼達斯•卡巴科斯首次來韓演出，當時該樂團作為協奏者展示了巴赫和莫紮特的小提琴協奏曲、貝多芬和舒曼的交響曲等。票價為5萬~17萬韓元。

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