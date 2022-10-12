“還不是最糟糕的時候”……國際貨幣基金組織預告明年經濟暗淡. October. 12, 2022 07:38. . 國際貨幣基金組織預測，明年韓國經濟增長率將比當初預想的低0.1個百分點，僅為2.0%。除去發生新冠疫情的2020年，這是10年來的最低值。該組織預測，美國、歐元區、中國明年的增長率也將分別停留在1%、0.5%、4.4%左右，並表示：“最壞的情況還沒有到來。”在這種情況下，韓國的貿易收支年度赤字歷史上首次超過了300億美元。受美國對華半導體制裁導致世界半導體企業股價暴跌的影響，昨天韓國綜合股價指數跌破2200點，韓元兌美元的匯率飆升至1430韓元比1。 國際貨幣基金組織把明年世界經濟增長率預測值下調0.2個百分點至2.7%，其理由是高物價、中國房地產暴跌、烏克蘭戰爭長期化。意思是說，在通貨膨脹持續的情況下占中國經濟30%的房地產市場正在動搖，俄羅斯對天然氣的控制使歐洲經濟陷入困境。這也意味著明年韓國的主要貿易對象國都將經歷嚴重的停滯，因“王子美元”引起的匯率不穩定和高進口原材料價格將持續下去。 韓國經濟面臨危機的征兆也越來越明顯。截至上月，貿易收支連續6個月出現逆差，本月1日至10日也出現38億美元的逆差。進入今年以來，累積的貿易赤字增加到327億美元，自全球金融危機後14年來首次出現年度赤字的可能性進壹步增大。 這不僅僅是實體經濟的問題。此次危機是20世紀70年代式的滯脹（經濟停滯中的物價上漲）、20世紀90年代末的亞洲外匯危機、2008年的全球金融危機重疊的復合危機。美元見底的多個新興國家正在向國際貨幣基金組織請求提供救濟金融，最近經歷英鎊暴跌事態的英國國債價格再次暴跌，金融危機即將到來。 世界已經進入了高利率、高物價、高匯率的“新常態”時代。如果承受著經濟蕭條和失業率增加的風險不提高利率，物價和匯率也將岌岌可危。再加上出口主導型韓國經濟被夾在美中技術霸權戰爭的縫隙中，被國際原材料價格上漲所困擾。有人警告說，如果不能明智地應對此次危機，韓國經濟將陷入結構性低增長的泥潭。只有所有經濟主體下定決心，稍微再承受壹些困難，才能度過危機。

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