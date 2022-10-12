時隔33年遵守的約定. October. 12, 2022 07:38. . 有無限純潔的人。有些人用純真讓黑暗的世界變得不那麽黑暗。2021年獲得布克獎的南非作家達蒙•蓋爾的《約定》是關於那樣的人的故事。 阿莫爾就是這樣的人物。她是住在農場的斯沃特夫婦的小女兒。快死的妻子拜托丈夫。黑人保姆薩洛米不僅照顧自己壹輩子，還照顧自己患癌癥快要死的病，她請求將現在居住的房子所有權轉讓給黑人保姆。丈夫說會那樣做。 但是阿莫爾的父親在母親去世後卻對約定置之不理。也就是說，給仆人房子是不可能的，反正黑人擁有房子是非法的。即使阿莫爾提醒父親那是母親的遺言，父親也沒有點頭。但是，如果父親不遵守約定，即使是兒子也要遵守，但兒子也壹樣（沒有遵守）。父親明知道應該那樣，卻不遵守。就這樣歲月流逝，父親也死了，兒子也死了，大女兒也死了。只剩下當護士在其他城市照顧艾滋病患者的阿莫爾。阿莫爾終於可以兌現父親的承諾了。到那時為止，共花費了33年的時間。蓋壹間下雨的話，會從屋頂漏水的破舊房子需要那麽長的時間。阿莫爾感到的歉意是無法言喻的。但是，她決心把留給自己的所有錢都交給薩洛米，而不僅僅是房子。而她將像以前壹樣，作為照顧即將死去的患者的護士生活。 是什麽讓阿莫爾與其他家人不同呢？連自己的東西都拿出來，為患者獻身的心是從哪裏來的呢？是什麽讓她成為倫理的存在呢？這是不知道的事情。阿莫爾的利他行為也許出自她的靈魂深處。有些人就這樣把世界變成不那麽黑暗和值得居住的地方。這就是世界如此美麗的原因。

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