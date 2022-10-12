時隔3年再次在華盛頓舉行的韓國文化慶典. October. 12, 2022 07:39. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 為紀念韓美建交140周年，宣傳韓國文化的“韓國文化慶典DC2022”於當地時間10日在美國首都華盛頓的喬治華盛頓大學開幕。此次慶典將舉行到下月1日，將舉行韓服時裝秀、韓紙展示會、韓國文學之夜、韓國電影上映會、駐美大韓帝國公使館特別展“首任駐美公使樸定陽”等。因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而中斷的活動時隔3年重新啟動。 當天，由韓國駐美大使館和文化體育觀光部主辦的開幕式上，文化體育觀光部長官朴寶均、美國民主黨眾議員唐納德•貝爾（弗吉尼亞州）、美國商務部副部長助理馬克•金等兩國政界人士和文化藝術相關人士等40多人出席。 開幕式慶祝演出時，國技院所屬跆拳道示範團進行了比賽。紐約的K-POP舞蹈隊“I Love Dance”、韓國傳統藝術院Di Dim Sae、華盛頓四物打擊樂等也進行了祝賀演出。閉幕式上，韓國國立現代舞蹈團和美國華盛頓芭蕾舞團以“韓美友好之夜”為主題進行了聯合表演。 朴部長在祝詞中表示：“6•25戰爭當時，得益於美國人的犧牲，韓國實現了產業化和民主化，現在正在開啟文化繁榮的時代”，“很高興在19世紀末韓國自主獨立外交的前沿基地華盛頓舉行豐富多彩的文化交流慶典。”貝爾議員表示：“在美國應對包括中國在內的全球挑戰的過程中，與韓國的合作是最重要事項的之壹。”

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