話劇-舞蹈-實驗劇……首爾正在舉行演出慶典. October. 10, 2022 07:56. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 深秋的首爾市中心將舉行國內外著名藝術家們的演出。 今年迎來第22屆的首爾國際演出藝術節（SPAF）將於6日至30日在首爾鐘路區大學路的主要劇場和中區國立正東劇場Cecil舉行。 今年藝術節的話題是轉換。藝術導演崔錫圭（音）表示：“在新冠疫情大流行之後變化的社會中，轉換是合適的主題”，“可以感受到藝術家們對氣候危機、環境、世代、性別等的苦惱。”在此次慶典上，將上演話劇和舞蹈、多元藝術、實驗劇等23場演出。 引人註目的是將於15日舉行的韓國、德國藝術家共同體普利茲瑪（音）的《Ching Chang Chong奏鳴曲No.1》，該劇是話劇和現代音樂、舞蹈、視覺藝術相結合的實驗劇，去年在德國政府贊助下首演。在德語中意為“石頭剪子布”的Ching Chang Chong在西方經常用來貶低半通不通地模仿漢語的東方人。演出講述了移民者在因新冠疫情大流行而對亞洲人產生厭惡感的歐洲社會所經歷的種族歧視。 由78歲、23歲的舞蹈演員出演的R.A.M.a的《世代：自畫像的決鬥》（21~23日）也值得關註。這是法國出身的編舞家法布裏塞•拉馬林貢的作品，兩位舞蹈演員用身體表現世代之間的對立、鬥爭、連接。今年7月在世界藝術慶典“阿維尼翁慶典”上以“阿維尼翁off”亮相。《阿維尼翁off》不是正式參賽作品，而是在劇團單獨呈現的演出。 在大學路Arko藝術劇場大劇場首演的紀錄片《島的故事》（20~23日）講述了濟州4•3事件。導演前往相關地區取材，采訪了生存者和研究者，完成了戲劇。劇團突破口的《地上的女人》（27日~30日）和熱愛大海和文化的人們的《謝謝，堂吉訶德》（20日、21日）也備受關註。詳情咨詢：02-2098-2983

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