“禁絕之地”松峴洞地皮時隔100多年再次向市民開放. October. 07, 2022 07:23. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 包括日本帝國主義強占時期在內，100多年來壹直作為“禁絕之地”的景福宮旁邊的首爾鐘路區“松峴洞地皮”將回到市民的懷抱。首爾市6日表示，在2027年入駐此地的“李健熙捐贈館”工程開始的2025年之前，將臨時向市民開放用地，並利用為多種市民參與型文化藝術空間。 首爾市相關人士表示：“從7日下午5時30分開始，松峴洞地皮（3.7117萬平方米）將被裝飾成‘有休息和文化空間的開放松峴綠地廣場’，到2024年12月為止，將臨時開放2年多。”公園占地面積約為首爾廣場（1.3207萬平方米）的3倍。 環繞地皮的高4米的圍墻被降低改造成了1.2米的石墻，在外部也能看到綠地廣場。進入石墻內，可以欣賞到廣場中央草坪廣場上營造成的波斯菊、紫薇等野生花群。 通過綠地廣場，堵塞了100多年的景福宮和北村之間將出現壹條捷徑。捷徑可連接青瓦臺、光化門廣場、仁寺洞、北村胡同等。 松峴洞地皮在日本帝國主義強占時期被用作殖民資本朝鮮殖產銀行的私宅，光復後到1997年為止被用作美軍和美國大使館職員的宿舍。此後，隨著三星生命和大韓航空等所有，20多年來壹直被閑置為未開發地。最近，首爾市和大韓航空、韓國土地住宅公社（LH）以三方買賣交換方式進行用地交換，7月初所有權從大韓航空變更為LH。首爾市相關人士表示：“土地所有權遲早會轉移到首爾市。” 首爾市計劃明年5~10月在這裏舉辦“首爾城市建築雙年展”。另外，今年首次舉行的藝術展《Frieze Seoul》也正在討論從明年開始在這裏舉行的方案。

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