美國“征求電動汽車補貼實施規則意見”……韓政府和汽車業界可能會提出例外適用意見. October. 07, 2022 07:23. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 隨著美國拜登政府把補貼發放對象限定為北美產，韓國產電動汽車被排除在通貨膨脹削減法案適用對象之外。為了制定通脹削減法減稅施行規則，進入了意見征集程序。對此，韓國政府和汽車業界將向美國提出包含消除韓國產汽車補貼歧視方案的意見。據悉，韓國政府壹直要求拜登政府，把與美國簽訂自貿協定的韓國產電動汽車納入補貼發放對象，或把業已承諾對美投資的現代汽車生產的電動汽車認定為北美產，將其納入補貼發放對象。 美國財政部和國稅局當地時間5日表示，作為削減通脹法案實施前需要走過的意見收集程序，將在下個月4日之前接受對稅制優惠的意見。拜登政府計劃通過這壹措施，在今年年底之前制定包括電動汽車補貼發放規定在內的削減通脹法案實施規則。 征求意見相關的削減通脹法案條款包括電動汽車、環保建築、減免能源安保稅等6個領域。削減通脹法案規定，只對在北美地區最終組裝的電動汽車發放補貼，因此計劃於2025年啟動美國佐治亞州電動汽車工廠的現代汽車和起亞被排除在補貼發放對象之外。財政部在公告中要求"是否應該在指導（實施細則）中明確‘北美’和‘最終組裝’的定義”提出意見。 韓國政府相關人士表示：“預計政府也將作為利害關系人提出意見，”“將與各部門及國內汽車業界進行討論並予以應對。”國內汽車業界也正在準備參與意見收集程序。 美國財政部還要求對電動汽車使用的電池礦物規定提出意見。削減通脹法案規定，從明年開始，只有使用在美國以及與美國簽有自貿協定的國家生產的礦物達到壹定比率以上的電池，電動汽車才能得到補貼。計劃通過意見收集程序，制定礦物原產地規定和礦物價值評價標準等。 拜登政府計劃在削減通脹法案規定內制定實施規則，以便盡可能多的電動汽車得到補貼。總管削減通脹法案執行的白宮高級顧問約翰·波德斯塔5日會見記者時表示，“在今年結束之前，可以看到部分規則”，暗示了提前公布實施細則的可能性。

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