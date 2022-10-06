拜登給尹錫悅發來親筆信，“不要太擔心《通脹削減法案》”. October. 06, 2022 07:49. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹錫悅總統4日收到美國總統拜登的親筆信，內容為“為了減輕韓國對美國實施包含歧視韓國產電動汽車條款的《通脹削減法案》所帶來的憂慮，將與韓方進行磋商”。 韓國總統室高層相關人士5日在新聞發布會上表示：“昨天（4日）收到了以拜登總統的名義有關美國通脹削減法案和韓美同盟的親筆信。”據總統室透露，拜登在親自簽名的親筆信中表示：“我非常了解尹總統對通脹削減法案的擔憂，”“韓美之間將以坦率、開放之心繼續進行協商。”拜登還表示：“我確信，在加強韓美同盟、實現兩國共同目標方面，將與韓國壹起發揮核心作用。” 總統室高層相關人士表示：“對於美國國會參眾兩院通過的法案，作為美國政府負責人的總統通過親筆信對韓方的憂慮表示了明確的理解。” 總統室就此次親筆信的性質表示：“這是（韓美）兩國首腦上個月在倫敦和紐約多次會面就削減通脹法案問題進行磋商後起草的。”

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