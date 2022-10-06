俄羅斯-沙特與美國展開“石油霸權戰爭”. October. 06, 2022 07:49. by 金玹秀, 趙은아 kimhs@donga.com,achim@donga.com. 以俄羅斯和沙特阿拉伯為主軸的產油國組織“歐佩克+”推進大規模原油減產，預計會對世界經濟造成相當大的沖擊。有分析認為，隨著全球高物價中美元急劇升值、油價下跌，喪失收益基礎的俄羅斯-沙特阿拉伯組合在能源消費增加的冬天即將到來之際，向世界宣布了“石油戰爭”。 由23個國家參加的產油國組織“歐佩克+”當地時間5日在歐佩克總部所在地奧地利維也納展開了減產討論。這是新冠疫情初期的2020年3月以後的第壹次面對面會議。彭博社和《金融時報》在會議之前報道說：“俄羅斯和沙特阿拉伯正在推進每天減產100萬-200萬桶原油。”壹旦實行，減產幅度將達到21個月以來的最大值。《金融時報》報道說：“減產可能會經過幾個月的時間分階段進行。” 為了抑制40年來最糟糕的通貨膨脹，壹直致力於穩定油價的美國拜登政府進入了緊急狀態。美國有線電視新聞網（CNN）在得到美國白宮內部報告後報道說，“白宮把俄羅斯和沙特的原油減產定性為‘災難（誒isaster）局面’”，動員財政部等，在最後關頭動員了遊說力量，來反對歐佩克+成員國減產。據悉，拜登政府針對歐佩克+的減產，正在討論從擴大本國戰略儲備油投放到禁止出口汽油的方案。 如果因歐佩克+減產、美國以禁止石油出口來對抗的“石油霸權戰爭”，導致油價暴漲，世界在高物價長期化的情況下，更難避免經濟硬著陸。特別是，以意味著美元超強勢頭的“王者美元”高價進口原油的韓國，貿易赤字幅度將進壹步擴大。

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