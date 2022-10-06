檀國大學將在匈牙利舉辦“韓語演講大賽”. October. 06, 2022 07:49. by 李京鎮記者 lkj@donga.com. 檀國大學5日表示，為迎接韓文日（9日），將於當地時間10日在匈牙利布達佩斯國立厄特沃什羅蘭大學舉行“檀國大學校長杯韓語演講大賽”。該活動始於2015年，其宗旨是提供語言和文化交流的場所，發展韓匈友好關系。 此次活動的主題是“讓我心動的韓國”，預計將有厄特沃什羅蘭大學韓國學系和世宗學堂的學生等300多人參加。參加者將分別發表△韓國語和韓國文化△韓國飲食和歷史△K-POP（韓流）等相關內容。活動將從參加者中選拔5名，提供檀國大學短期研修等留學機會。 此前，檀國大學與匈牙利布達佩斯理工大學、厄特沃什羅蘭大學、傑梅爾維斯醫學院、佩奇大學進行交流，並派遣了教授團支援當地的韓國學講座。2014年、2016年，為了宣傳韓國傳統文化，檀國大學還派學校舞蹈團前往匈牙利，在布達佩斯國立劇場等地進行了演出。檀國大學校長金秀福（音）表示：“為了在歐洲擴散韓流和發展韓匈之間的文化交流，今後還將派遣韓語講師，支援教育基礎設施。” 此外，為紀念檀國大學姊妹大學西班牙薩拉曼卡大學的“韓國文化周”，金秀福校長將於當地時間6日以“語言成為光芒”為主題進行詩朗誦和特別演講。朗誦作品有《坐在時間的椅子上》《暴風的山丘》《下弦月》《山茶花》《天空郵局》等。 在詩歌朗誦之後，他將與西班牙國民詩人安東尼奧·科利納斯壹起進行以“詩歌創作的樂趣”為內容的特別演講。西班牙王妃萊蒂齊亞·奧爾蒂斯·羅卡索拉諾和薩拉曼卡大學校長裏卡多·裏貝羅·奧爾特加等400多名西班牙市民將參加此次活動。金秀福是壹名詩人，2020年1月用西班牙語出版了詩集《天空郵局》。

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