“歐佩克+”考慮每天減產100萬桶……油價再次暴漲. October. 04, 2022 07:49. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 隨著最近國際油價在人們擔心經濟蕭條之際暴跌，產油國組織“歐佩克+”有可能減產。西得克薩斯油今年壹度飆升至每桶123美元左右，但在上月底暴跌至78美元左右。僅第三季度（7月-9月）就下降了25%。在上個月的歐佩克+會議上，還決定每天小幅減產10萬桶左右。全球投資銀行JP摩根預測，產油國為了將油價提高到每桶90-100美元水平，本月有可能每天減產50萬桶以上。 但是，當地時間5日，自2020年3月以來首次在奧地利維也納面對面舉行的歐佩克+會議上，傳出正在討論每天大規模減產相當於全世界供應量的1%的100萬桶的消息後，很多人擔心油價上漲沖擊會給世界經濟帶來沖擊。因為，雖然以美元計價的油價有所下降，但考慮到“王者美元”現象導致的美元升值部分，除美國外，歐洲、亞洲等其他地區國家的油價仍然成為引發通貨膨脹的原因。因此，預計減產導致的油價暴漲將給面臨高物價和經濟停滯的世界經濟帶來更大的痛苦。 ○ 考慮大規模減產，令發世界經濟受沖擊憂慮 減產100萬桶的報道出現後的2日下午，紐約商品交易所11月份交貨的西得克薩斯油盤中超過82美元，比前壹交易日上漲了3%左右。倫敦國際期貨交易所11月份的布蘭特原油也上漲了3.31%。繼美國之後，分別位居世界第二、第三位的產油國沙特阿拉伯和俄羅斯為主軸的歐佩克+約占世界日產量1億桶的40%。 在歐洲能源危機和全球通貨膨脹的情況下，原油急劇減產將誘導國際油價上漲，成為世界經濟的另壹個威脅因素。奧安達集團資深分析師艾德·莫亞對彭博社表示：“夏季的國際油價在經濟悲觀論中暴跌，但現在油價再次上升的危險正在恢復。”哈佛大學中東研究中心的研究員阿德爾·哈馬西亞對《華爾街日報》表示：“如果因減產導致國際油價上漲，物價就會進壹步上漲，從而導致油價需求萎縮。這可能會使部分國家的經濟蕭條進壹步惡化。” ○ 西方對俄原油制裁可能失效 有人擔心，歐佩克+的大規模減產可能會使西方對俄羅斯的制裁失效。包括美國在內的七國集團上月初決定實施“原油上限制”，以防止俄羅斯通過石油出口充當戰爭費用。其宗旨是，只有在G7規定的價格以下購買俄羅斯產原油才能進行海上運輸，從而限制俄羅斯通過原油出口獲得的利益。 但如果因產油國減產導致原油價格上漲，就很難人為地限制俄羅斯原油價格。中國、印度等國家增加俄羅斯產原油的購買、不參與西方制裁的可能性增大。路透社等媒體報道稱，俄羅斯正積極支持每天減產100萬桶。上月30日，俄羅斯宣布非法吞並烏克蘭占領地區後，美國公布了對俄羅斯的大規模制裁名單。歐佩克+主要人士、俄羅斯副總理亞歷山德羅·諾瓦克也包括在內。 美國總統拜登7月直接向沙特提出增產要求，並釋放美國國內原油儲備量等，把政權的命運寄托在穩定油價上。沙特與俄羅斯攜手進行大規模減產，可以看作是對美國具有挑戰性的行動。美國民主黨籍眾議員羅卡納批評說：“如果沙特給予普京力量，並開始減產欺騙美國的原油，美國應該阻止對沙特的航空零部件供應。”

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