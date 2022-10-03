大企業也進入緊急經營狀態……政府悠閑地認為“危機可能性低”. October. 03, 2022 07:16. . 據悉，壹直反對韓華集團收購大宇造船海洋的大宇造船工會，把保障現經營層的任期包括在出售要求條件中。國民力量黨議員掌握並公開的工會的“關於宣布出售的議員座談會共享”資料中明確規定，保障職員的雇傭等、保障管理層任期和禁止政府“空降”為四大要求事項。也就是說，將把對今年3月前政府任命的朴斗善代表等現管理層的更叠視為現政府的“空降人事”。 壹般來說，如果虧損經營成為問題，公司面臨被移交的地步，就應該先從管理層開始引咎辭職。大宇造船在22年間以公共資金支援和擴充資本等形式，消耗了數萬億韓元的稅金。僅在最近1年半的時間裏就出現了2.3萬億韓元的營業赤字，去年6月末的負債比率為274%，時隔1年上升到了676%。經營不善的責任比任何企業都要重。 有人指出，最近造船業結束長期不景氣，船舶新訂單增加，但大宇造船卻以低價訂單攻勢主導出血競爭，使整個韓國造船業蒙受損失。然而，卻出現了工會出面關照管理層任期的奇特事情。 工會表示，其出發點是“韓華沒有造船業的經驗，暫時由造船專家經營才能有效率”。難道“造船專家”經營的結果就是僅在今年上半年就達5700億韓元的營業虧損嗎？因此有人指出：“在沒有主人的公司大宇造船，管理層和工會是什麽關系，才會出現這樣的要求，讓人產生疑問。” 大宇造船工會從9月29日開始，通過兩天的工會成員贊成和反對投票，以72%的贊成確保了爭議權。2008年韓華集團推進收購時，工會妨礙實地調查，2019年現代重工業作為收購者出面後，工會又前往比利時歐盟總部舉行過“請求不允許收購”的示威。工會出面妨礙出售的行為不能再重復了。要知道這壹事實：也有輿論認為，如果這次出售告吹，與其繼續向“無底洞”投入稅金，還不如進行清算。

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