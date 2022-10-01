聲稱“物價10月達到頂點”，是在預告要上調公共費用嗎？. October. 01, 2022 07:21. . 從今天開始，每戶煤氣費和電費將分別上漲5400韓元和2270韓元。從12月開始，出租車費用也將上調。公共費用的上漲會對5%-6%高位運行中的物價產生負面影響。承受著急劇上漲的利率，如果就像政府所說的那樣，期待10月份物價達到頂點來度過通貨膨脹大關的消費者們，肯定會感到不安。 韓國燃氣公社將四口之家的城市燃氣平均費用從每月33980韓元上調至39380韓元，上漲15.9%。韓國電力也提高了電費，在預定的上調部分每度電多加了2.5韓元。政府為了恢復能源費用的價格調節功能，將根據燃料進口價格分階段提高公共費用。此外，首爾市以解決出租車大亂為宗旨，從12月開始把深夜時段出租車的起步費上調700韓元，從明年2月開始，白天的起步費也將上調1000韓元。 由於燃料價格暴漲，韓國電力、天然氣公社的赤字無法控制，因此公共費用的上漲不可避免。歷屆政府考慮到輿論，沒有及時上調費用，而是加以遏制，累積的副作用現在正在出現。韓電社長甚至訴苦說：“上屆政府5年間，曾10次要求上調電費，但只批準了壹次。” 錯過時機、為時已晚地也經濟體質轉換為能源低消費、高效率結構，必然會帶來巨大的痛苦。如果從很早以前開始就向國民告知危機的實際情況，並加以應對，那麽受到的沖擊就不會那麽大。烏克蘭戰爭爆發後，能源價格暴漲7個多月來，政府壹直沒有出臺特別的消費抑制政策，現在又開展“節約10%能源運動”，也難免受到馬後炮的批評。 特別是，明知道只能提高公共費用的政策當局者們表示“物價即將下降”，這種樂觀論是嚴重的問題。由於匯率暴漲，通貨膨脹危險再次增大，再加上公共費用也隨之上漲，這削弱了國民對政府的信任度。最近，不僅是物價問題，就經常收支、貨幣互換問題，政府和韓國銀行也發出了不同的信號，因此有人批評說，市場混亂將進壹步擴大。如果不改變政府安逸、不正確的狀況認識，令人擔憂能否順利克服韓國經濟面臨的“完美風暴”。

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