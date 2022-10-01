韓國海軍陸戰隊將首次參加美菲聯合軍演. October. 01, 2022 07:22. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國海軍陸戰隊將首次參加美國和菲律賓海軍陸戰隊主導的多國聯合演習。海軍陸戰隊30日表示，將向10月3日至13日在菲律賓呂宋島舉行的“2022海上戰士合作演習（KAMANDAG）”派遣中隊級規模（120多名）兵力。派遣兵力將於1日乘坐空軍運輸機（C-130）飛往菲律賓當地。 “海上戰士合作”演習是美國、菲律賓海軍陸戰隊為提高友邦間聯合作戰執行能力，從2017年起實施的跨國聯合演習。今年將有包括韓國在內的美國（2500多人）、菲律賓（600多人）、日本（300多人）等4個國家的3300多人參加，並投入美國和菲律賓海軍陸戰隊的主要裝備。KAMANDAG是菲律賓當地“海洋戰士們的合作”的縮略語。 韓國海軍陸戰隊計劃在此次演習期間實施聯合登陸作戰及實彈射擊、海上和空中滲透等演習。海軍陸戰隊相關人士表示：“去年美國和菲律賓海軍陸戰隊提議參加演習，壹年來進行了周密的準備，”“期待在由7000多個島嶼組成的菲律賓體驗多種登陸作戰環境，與美國和菲律賓海軍陸戰隊共享經驗，同時成為鞏固韓美同盟的契機。” 韓國海軍陸戰隊通過世界最大規模的跨國聯合海上演習“環太平洋演習” 、泰國“金色眼鏡蛇”、澳大利亞“塔利斯曼軍刀”等多種海外聯合演習，為提高聯合作戰執行能力和增進海外軍事合作做出了貢獻。

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