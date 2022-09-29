黑色星期壹接著黑色星期三… 難道是朝野只專註於政治鬥爭的時候嗎？. September. 29, 2022 07:34. . 因美國聯邦儲備委員會連續3次上調0.75%的基準利率而加速的“王者美元”狂潮正在將世界經濟推向漩渦之中。本周“黑色星期壹”韓元對美元匯率突破1430韓元，昨天跌破1440韓元大關，似乎要馬上突破1450韓元大關。隨著試圖避免匯兌損失的外國資金流失速度加快，昨天韓國股市再次迎來了“黑色星期三”。兩天前暴跌3%的KOSPI指數再次暴跌2.45%，跌至2200點。 問題是此次沖擊不會在短期內結束。繼英國政府的減稅政策引發的英鎊暴跌事態之後，長期化的烏克蘭戰爭和無法預測的俄羅斯應對、“新冠清零”政策和美國的牽制導致中國經濟增長放緩等，對世界經濟產生負面影響的問題堆積如山。由於匯率防禦和貿易赤字，亞洲新興國家有可能出現“第二次外匯危機”，在這種情況下，韓元可算是在市場變動面前表現脆弱的貨幣。 暴漲的匯率使物價上漲，甚至導致消費萎縮。如果因最近急劇進行的房價、股價下跌而感到財產減少的人進壹步增加，就會產生“逆資產效果”，內需必然會萎縮。如果因匯率暴漲和經濟停滯的可能性，大企業的投資也猶豫不決，經濟肯定會迅速冷卻。世界經濟和韓國經濟都處於無法預測的緊急狀況。 但是政治圈卻陷入了尹錫悅總統的粗話爭議、建議解除外交部長職務等無休止的政治鬥爭泥潭。總統室和朝野政黨為了展開“幹到底”式的鬥爭，忙得不可開交。雖然看似要參加“10大民生立法”“7大民生立法”等民生競爭，但看起來只是針對支持層的行動。雖然從10月開始新政府首次國政監查，但很有可能演變成“政治鬥爭國政監查”。 政治鬥爭壹直都存在，但最近的情況是名副其實的“戰爭”水平。嘴上說著民生、民生，但只專註於消耗性的鬥爭和扯後腿。旨在制定針對半導體危機等超黨派解決方法的努力，即使擦亮眼睛也找不到分毫。現在已經到了連尋求協治都感到疲憊的程度。現在是這種時候嗎？首先，希望尹總統對最近因粗話爭議而引發的事態道歉，並向在野黨伸出手。共同民主黨也應該放棄單獨表決罷免建議案的無理行為，表現出關心民生的姿態。現在是總統和朝野代表迅速坐在壹起、表現出應對國家危機的樣子的時候了。

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