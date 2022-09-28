豬和寬恕. September. 28, 2022 07:34. . 恨之過甚，就會失去平常心。猶太裔法國哲學家弗拉基米爾•讓-凱萊維奇就是這種情況。他在學術文章和電視節目中也壹向如此。“他們殺死了600萬猶太人。但是睡得好，吃得好，活得好。”如果犯下了兇惡的罪行，只有痛苦窮酸地生活才是正常的，但德國人反而說“通過經濟奇跡，長胖了，生活得很好”。“原諒那些人是邪惡的玩笑。寬恕不適用於豬和他們的母豬。” 壹位曾任法語教師的德國青年在廣播中聽到他的話後給他寫信。他說自己沒有殺害任何猶太人，出生為德國人並不是自己的錯。他還說，雖然自己與納粹犯罪沒有任何關系，但這並不能安慰他。“我的良心不幹凈。我感到羞恥、憐憫、死心和悲傷、懷疑和厭惡。我連覺都睡不好。”讓-凱萊維奇將德國人稱為豬時忽視的是，有些人像那個青年壹樣，對納粹的野蠻行為感到罪惡感，有時睡眠不足，做噩夢，連飯都吃不好。那個青年怎麽能是豬呢？ 讓-凱萊維奇是因厭惡而失去平常心，自己走進矛盾中的學者。在談到應該寬恕不可原諒的事情的義務時，他卻在20年後推翻自己曾說過的話，稱德國人為豬，說“沒什麽可原諒的”，這是過度憎惡所致。他的同事法國作家認為讓-凱萊維奇的憎惡感令人羞愧，並向德國青年公開道歉。“狂熱的猶太人像納粹壹樣壞”，正如他所說，讓-凱萊維奇因為過分憎惡而越來越像納粹。仇恨的過剩使他的內心充滿了瘋狂。這就是要警惕憎惡過度的原因。不管多麽正確。

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