扣除孫子工資三成的年金，不是國民所希望的未來. September. 28, 2022 07:34. . 有人指出，被尹錫悅總統列為三大改革課題之壹並表明推進意誌的年金改革在空轉。國會年金改革特別委員會已經開業後即停業近兩個月，政府改革案要到明年10月才能提交。共同民主黨拋開國民年金改革，推進上調基礎年金，使得情況變得更加復雜。參與《東亞日報》超越世代矛盾謀求年金改革方案的“國民年金，朝著共存”企劃的專家們擔心，年金改革的火種可能會熄滅。 與政府、政治圈停滯不前的討論不同，年金改革的緊迫性正在增大。世界最低水平的韓國出生率進壹步惡化，原定於2057年的枯竭時期提前的可能性增大。經濟合作與發展組織也指出了韓國年金改革的緊迫性，並提議提高保險費率、義務加入年齡。法國總統埃馬克龍表示，將重新推進因總罷工而壹度退讓的年金改革。 政治圈之所以對年金改革不表現出積極性，是因為出現了無論怎麽改變都會蒙受損失的壹代。如果提高保險費，青年層將承擔經濟負擔；如果推遲支付開始年齡，即將退休的中年層將承擔經濟負擔；如果減少支付額，高齡層將承擔經濟負擔。曾著手改革的歷屆政府之所以悄悄退出，是因為認為對選票沒有幫助。 但是國民對於未來壹代負擔過重的擔憂正在加大。今年出生的孩子到35歲時，只有將賺到的錢30%以上作為保險費才能維持年金制度。如果加上稅金、健康保險費，負擔可能超過收入的壹半。在本報調查中，超過壹半的高齡層贊成“推遲3年領取年金，讓孫子們也能領到”的年金改革提議，壹半以上的20歲-30歲年齡層贊成“為了孩子和青年，多交10萬韓元保險費”，這意味著很多人認為不能把這種過分的負擔留給後代。 只要制定所有世代都稍微讓步的合理改革方案，並經過充分的說服過程，通過世代妥協進行年金改革並不是不可能的事情。在韓國之前，遭遇養老金制度障礙的瑞典、日本等發達國家也通過改革制定了可持續的制度。政府和國會應該理解擔心未來壹代、希望團結和聯合的國民心聲，加快年金改革的步伐。

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