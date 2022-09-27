在清溪廣場~世運商街馳騁的無人駕駛巴士……“下個月正式投運”. September. 27, 2022 07:34. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 首爾市26日表示：“將在清溪川壹帶開始試運營電動無人駕駛（又稱自動行駛）班車。” 當天開始試運行的班車是從企劃階段開始以公共交通為目的制造的8人座車輛。天花板上設置了大型正面玻璃，側面玻璃也從乘客腰部位置開始，提高了開放感。為了方便乘客，還設置了可以按座位對手機等充電的USB接口和屏幕。 在本月末為止的示範運行期間，3輛公交車平日從上午9點到下午6點，周六從上午9點到下午1點半，每隔15~20分鐘運行壹次。運行區間是從清溪廣場到世運商街。星期天不運營。首爾市表示：“如果從下個月開始正式投運，可以通過無人駕駛專用智能手機應用程序（APP）‘TAP！’確認運行情況。計劃年內將運行範圍擴大到清溪5街。”免費乘坐。 雖然是無人駕駛班車，但為了應對突發情況，基本上會配備安全管理人員隨車乘坐。市相關人士解釋說：“清溪川附近道路狹窄，摩托車或行人會突然沖出來”，“如果安全管理人員認為危險，可以轉換成手動模式。” 為了防止乘坐公交車下車時卡住，出入門還安裝了感知壓力和光的傳感器。首爾市城市交通室長白浩（音）表示：“無人駕駛汽車在市中心名勝清溪川馳騁的風景將引起人們的關註”，“我們將持續支持市民體驗無人駕駛技術。”

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