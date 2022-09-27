因“King Dollar”韓元兌美元匯率跌至1431韓元，KOSPI-KOSDAQ跌至年中最低值. September. 27, 2022 07:35. by 朴民宇記者•朴相俊記者 minwoo@donga.com,speakup@donga.com. 在“King Dollar”（美元超強勢頭）下，亞洲金融市場再次迎來了“黑色星期壹”。韓元兌美元的匯率壹下子跌破了1430韓元線，KOSPI（韓國綜合股價指數）和KOSDAQ（科斯達克）指數也跌至年中最低點。對利率上調敏感的科斯達克指數暴跌5%以上，時隔2年3個多月跌破了700線。 26日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹個交易日暴漲22.0韓元（韓元價值暴跌），以1431.3韓元收盤。以收盤價為準，這是自2009年3月16日（1440.0韓元）以後13年零6個月以來的最高水平。匯率在美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）連續3次實行“巨大步伐”（標準利率上調0.75%）的22日上升到1400韓元後，僅在2個交易日內就超過了1430韓元。 當天韓元貶值是因為22日（當地時間）連續3次踩著巨大步伐的美國余震，再加上英鎊的暴跌，美元呈現出超強勢頭。23日，由新任首相利茲•特拉斯率領的英國政府發表了包括下調所得稅和印花稅等內容的約70萬億韓元規模的減稅案。但是，英國中央銀行（BOE）為了抑制高達10%的物價上漲率，最近連續兩次進行“大步伐”（標準利率上調0.5個百分點）的情況下，政府通過減稅“增加貨幣供應量”，對貨幣、財政政策出現分歧的憂慮越來越大。市場預測，英國政府的減稅將刺激通貨膨脹，只會惡化財政健全性。結果，英鎊價值跌至37年來的最低水平，對全球經濟蕭條的憂慮進壹步增大。 由於源自歐洲的不利因素，亞洲主要股市也暴跌。當天，韓國綜合股價指數比前壹天下跌3.02%（69.06點），以2220.94收盤。科斯達克指數下跌5.07%（36.99點），以692.37收盤。這是自2020年6月15日（693.15）以來，科斯達克指數首次跌破收盤價700點以下。日本日經平均股價（-2.66%）和臺灣加權指數（-2.41%）等也下跌了2%以上。

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