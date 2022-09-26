金正恩曾致信特朗普：“文在寅過於關註……希望與閣下討論無核化問題”. September. 26, 2022 07:32. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據悉，朝鮮國務委員長金正恩在2018年發給時任美國總統特朗普的親筆信中表示，當時文在寅總統對朝美談判“過於關註”，自己想與特朗普總統直接談判。在朝鮮與美國之間持續談判的情況下，特朗普沒有停止韓美聯合軍演，金正恩為此還發來了親筆信，稱“心情不好”。 韓美俱樂部發行的外交安保季刊《韓美雜誌》25日公開了金正恩和特朗普之間的27封親筆信。據此，金正恩在2018年9月21日的親筆信中寫道：“希望今後不是與韓國的文在寅總統，而是與閣下直接討論韓半島無核化問題，”“我認為現在文總統對我們的問題表現的過度關註是不必要的。”這是文在寅訪朝在平壤舉行南北首腦會談並發表《9·19平壤共同宣言》兩天之後。 金正恩在親筆信中還如實地表現出了對韓美聯合軍演的不滿。金正恩在與特朗普在板門店會晤壹個月後的2019年8月5日親筆信中表示：“（聯合軍演）是針對誰的，想要擊退和攻擊的對象是誰，”“我確實很難過，不想向閣下隱瞞。”他接著反問道：“閣下（特朗普）為我們做了什麽，我們見面後發生了什麽變化，應該如何向人民說明呢?”這被解釋為，已經答應了板門店會晤，還仍然按原計劃舉行聯合軍演，對此表示強烈不滿。金正恩還說：“如果不是把我們的關系只當作只對妳有利的墊腳石，就不會讓我看起來像只會給予而得不到任何補償的傻瓜。” 據調查，在親筆信中，金正恩不希望美國高層官員介入，而是希望以自上而下的方式與特朗普交談。金正恩在時任美國國務卿蓬佩奧的訪朝計劃被取消後，在親筆信中表示：“我認為，相比我覺得難以忠實地代表內閣意願的蓬佩奧國務卿就分裂我們雙方的問題展開舌戰，與具有卓越政治感覺的閣下直接見面交換意見，會更有建設性。”韓國前統壹部次官金千植分析說：“金正恩不信任與高層官員的協商，也不希望文總統介入談判，”“希望通過談判說服特朗普貫徹自己的立場，並相信有這種可能性。”

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