97%的國民擁有新冠抗體……“隱藏的感染者”達1000萬人. September. 24, 2022 07:21. by 柳根亨記者、金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 調查結果顯示，全國約97%的國民擁有新冠病毒抗體。據悉，感染新冠並擁有抗體但沒有被確診的“未確診感染者”多達1000萬人。 疾病管理廳和國立保健研究院23日發表了上述內容的《全國單位新冠病毒抗體陽性率調查結果》。從8月5日到9月6日，在全國17個市、道以9901名滿5周歲以上的標本群體為對象進行了調查。這是政府首次以全國為單位進行大規模流行病學調查。 調查結果顯示，全國97.38%的國民具有新冠病毒抗體。自然感染抗體陽性率為57.65%，接種陽性率為39.73%。也就是說，100人中自然感染新冠病毒或接種過疫苗的人有97人。但是，即使擁有抗體，也不能無條件預防新冠病毒。 國立保健研究院院長權埈郁解釋說：“整體抗體陽性率高並不意味著人口集團對病毒的防禦力高，”“如果免疫形成的抗體隨著時間的流逝而消失，壹旦病毒出現新的變異，現有的防禦效果可能會進壹步減弱。”這就是為什麽即使接種疫苗或經歷新冠感染後，過了4個月以上的時間，也需要追加接種疫苗的原因。 此外，57.65%的調查對象擁有意為“有過自然感染新冠病毒經驗”的“N（核蛋白）抗原”，這比人口累計確診者比率（38.15%）高出19.5個百分點。也就是說，占全國國民19.5%的約1000萬人實際上感染過新冠病毒，但並沒有包括在政府統計之內。據推測，他們要麽根本不知道感染病毒的事實，要麽即使有癥狀也沒有接受檢查。 醫療界認為，未確診的感染者規模遠大於此。參與抗體調查的翰林大學醫學院預防醫學系教授金東賢（音）表示：“隨著時間的推移，N抗體會消失，”“研究團隊推測的陽性率（57.65%）可能是低估的。隱藏的感染者更多。” 從年齡段來看，50多歲的“未確診感染者”占27.62%，40多歲占24.83%。金東賢表示：“雖然準確的原因需要進壹步分析，但在內部討論中有人提出，他們既是負責家庭的‘家長’，又是‘個體戶’，因此有可能因為擔心隔離等原因而（不接受檢查）直接過去的傾向。”

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