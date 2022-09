那個陌生人不知為何看起來那麽愉悅. September. 24, 2022 07:21. by 丁陽煥 ray@donga.com. 今年面對的書中“題目”最讓人有負擔。 陌生人搭話也不方便,還不如說出妳的故事。到現在為止,對孩子也沒有這樣教過。 讀完書都囔囔,百遍正確的話,即使有同感,也確信不會實踐。 這種反感,作者大概也預料到了。美國自由撰稿人作者輕輕地說:“與陌生人的對話不是單純的生活方法,而是生存的戰略。”人類本來就是通過款待、溝通、建立關系進化而來的。啊,真是的,連祖先也提到了,不得不接受。 當然,在大家都習慣因玩智能手機而埋頭的地鐵風景的現代社會,很難說輕易和別人搭話。稍有不慎,就怕被誤認為是癡漢或精神異常者。 但是,如果對視,找出細微的共同點,促成對話,就會展開《A Whole New World》(全新的世界•電影《阿拉丁》的主題曲)。作者相信,實際上大家都希望有人能和我搭話。 雖然出版社不喜歡這本書,但是很忙的話,這本書可以跳過第1、2部,只看第3部就能品嘗到“填充物(anko)”。文章雖然很有光澤,但前面多少有些“孔子曰孟子曰”,所以難免會產生“那又怎樣(So What)” 的想法。但是在第3部中,作者講述了與陌生人搭話的經驗之談。在正式共享對話的“技巧”上,非常值得參考。即使咯咯地笑,也能讓人拍膝蓋的本領也不壹般。 正如事先預告的那樣,即使被書本所感染,也不能馬上付諸行動。那麽簡單的話,世界為什麽會變成這樣呢?但是讀完後,會突然回頭看在公交車或路邊不經意間路過的他們。他們也像我壹樣,我們每個人都是孤島。總有壹天,壹定會試著和陌生人搭話。先吃壹顆牛黃清心丸。

한국어