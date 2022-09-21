畢加索和夏加爾，巴黎美麗的相遇……來自“李健熙收藏品特別展”的邀請. September. 21, 2022 07:42. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 矗立在展廳壹側，帶著深黃色光線的街燈。就像很久之前照亮歐洲街道的煤氣燈壹樣，重復著變亮變暗的過程。在霧氣彌漫的法國巴黎塞納河周圍散步會有這樣的感覺嗎？再邁出幾步，巴勃羅•畢加索和克勞德•莫奈的作品展現在眼前。 國立現代美術館果川變身為偉大藝術家聚集的19世紀巴黎露天咖啡廳。21日開幕的《MMCA李健熙收藏品特別展：莫奈和畢加索，巴黎美麗的瞬間》將邀請觀眾來到夢幻般的傑作世界。 這是國立現代美術館推出的第三次李健熙收藏品特別展，只要看到作家們就會心跳加速。莫奈、馬克•夏加爾、胡安•米羅、皮埃爾•奧古斯特•雷諾阿、卡米耶•畢沙羅、保羅•高更、薩爾瓦多•達利的7幅繪畫裝飾了展示場。美術館方面表示：“除了4月在國立中央博物館首次亮相的莫奈的《睡蓮池》（1917~1920年）之外，都是首次公開的作品。” 最核心的作家是畢加索。已故三星電子會長李健熙捐贈的112件畢加索陶瓷中，大舉展示了90件。這些是1948年至1971年制作的《畢加索陶瓷特別版》的代表作。國立現代美術館學藝研究師田有信（音）表示：“畢加索在繪畫、雕塑、版畫中使用的各種主題和技法濃縮在壹起，可以全面觀察作家的藝術世界。” 從展覽題目中可以看出，8名作家有共同點。他們都是從19世紀末到20世紀初在巴黎活動的。當時巴黎是世界美術的中心，他們在各種關系中互相產生了影響。 莫奈和雷諾阿是巴黎文化界有名的摯友。畢沙羅和高更是深厚的師徒關系。 據說，畢沙羅壹看到此次展覽中登場的高更的《塞納河邊的起重機》（1875年）等作品就認可了他的才能。此後，他教證券經紀人的高更，引導他成為專業畫家。由此也就可以推測出壹起展示的畢沙羅的《蓬圖瓦茲谷物市場》（1893年）為何會散發出相似氣息的緣由。 畢加索、米羅、達利雖然是西班牙人，但他們在巴黎第壹次見面。據說米羅和達利來到巴黎是因為畢加索。如果仔細觀察達利的《半人馬家族》（1940年）、畢加索的陶瓷作品《半人馬》（1956年）、講述有人和鳥、星星的夜晚風景的米羅的《繪畫》（1953年）和畢加索的《大鳥和黑臉》（1951年），就會知道在巴黎的夜空下，三個人會進行怎樣的對話。 雷諾阿和夏加爾也與畢加索相連。畢加索在觀看了展覽中介紹的雷諾阿的《頭戴黃色帽子身穿紅色裙子的安德烈》（1917~1918年）後，於1919年以尊敬的心情描繪了雷諾阿的肖像畫。夏加爾也喜歡巴黎，但他第壹次見到畢加索的地方是20世紀40年代末的法國南部。夏加爾的《結婚花束》(1977~1978年)可以感受到當時致力於陶瓷的畢加索帶給他的影響。 在這裏推薦壹條在設置在外面的繪畫作品旁邊散步，參觀陶瓷林後，在展示場中間設置的桌子上休息的參觀路線。坐壹會兒看“傑作的風景”，輕輕拍打生活的藝術氣息在耳邊撓癢癢。免費參觀，但需在國立現代美術館網站（www.kguide.kr）預約。每人最多可以拿到4張入場券。從希望參觀日14天前的下午6點開始可以預約。每次70人，每天進行8次參觀。在現場，每次接收30人，每天共接收240人。該展覽將持續到明年2月26日。星期壹閉館。

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