湯姆•布雷迪在比賽中表現不佳，拿平板電腦泄憤. September. 21, 2022 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 在美國，體育隊的名稱改為單數，意思是“某隊所屬球員”。例如，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊（dodgers）所屬球員就是道奇球員（a dodger）。那麽，美國職業橄欖球聯盟（NFL）新奧爾良聖徒（saints）球員就成為了聖人（saint）。 從這壹點看，坦帕灣海盜隊的主力四分衛湯姆•布雷迪（45歲）確實與聖人相去甚遠。布雷迪在19日與新奧爾良隊的客場比賽中，直到第3節10分55秒為止以0比3落後，他忍不住憤怒地將平板電腦扔到了地上。NFL與微軟（MS）簽訂協議，從2014年開始提供各隊在比賽中可以使用的專用平板電腦。 這並不是布雷迪第壹次拿平板電腦撒氣。電視轉播畫面捕捉到了去年12月20日主場比賽時，被逼到0-9時坐在替補席上的布雷迪將平板電腦扔到後排的畫面。 當時的對手也是新奧爾良隊。坦帕灣魔隊在去年的主場比賽中最終以0比9敗北。布雷迪遭遇零封敗是15年來的第壹次。相反，在此次做客新奧爾良的比賽上，球隊最終以20比10反敗為勝。 布雷迪20日在社交網絡服務（SNS）上上傳了壹段本人道歉的視頻，並開玩笑說：“SNS世界好像缺少‘魚餌（緋聞）’，所以我站出來了。”對此，微軟Surface（平板電腦產品名）首席產品官Panos Panay也開玩笑說：“問了Surface，這種程度根本不會留下疤痕。”

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