商務公寓也成“空罐租房”……今年1月-7月未回收的保證金高達570億韓元. September. 20, 2022 07:30. by 崔惠? herstory@donga.com. 據調查，到今年7月為止，商住公寓房主沒有向全租房者返還保證金的保證事故金額超過了去年。“空罐全租”的損失正在從多戶住宅轉移到寫字樓。 國會國土交通委員會所屬的共同民主黨議員金鬥官19日從住宅城市保證公社收到的資料顯示，今年1月-7月商住公寓全租保證金返還保證保險事故為291件，共計570億韓元。這超過了去年壹年間發生的303件商住公寓保證金返還事故的金額（566億韓元）。據預測，按照這種趨勢發展下去，今年事故件數和金額都將達到去年的兩倍。 與公寓、多戶型住宅相比，商住公寓保證事故正在急劇增加。截至今年7月，商住公寓擔保事故金額已超過去年，但多戶型住宅的1月-7月擔保事故金額（2474億韓元）僅為去年（3469億韓元）的71.3%。同期公寓的擔保事故金額為1077億韓元，是去年（1496億韓元）的72.0%。 最近商住公寓保證事故增加是因為隨著房地產市場的過熱，需求集中到了比住宅限制相對較弱的商住公寓。在今年1月商住公寓等非住宅擔保貸款適用總負債本息償還比率（DSR）40%限制之前，商住公寓的擔保貸款可以達到交易價格的70%以上。金鬥官表示：“商住公寓的租賃價格與交易價格相比比率較高，因此對於未返還全租金的事故非常脆弱。如果正式進入房價下跌期，商住公寓的事故量有可能進壹步增加。”

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