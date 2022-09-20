“葬禮‘倫敦橋作戰’，200年英國警察史上最大規模”. September. 20, 2022 07:31. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在19日（當地時間）舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬上，動員了史無前例的治安及禮賓人力。英國政府稱女王的葬禮為“倫敦橋行動”，為了防止恐怖襲擊和犯罪，投入了歷史上最多的治安、保安、警衛人力。據英國《泰晤士報》報道，此次作戰計劃於1960年制定，今年4月進行了重新討論。 當天的葬禮雲集了約100萬人，動員了比奧運會更多的警察。倫敦警察廳副局長斯圖爾特•科恩表示，“這是200年英國警察史上最大的治安行動。”警方在倫敦市中心設置了總長36公裏的路障。 英國聖約翰救護車協會24小時投入了1000名誌願者和職員進行醫療支援。倫敦消防隊每天在交通要地和飯店、商店等地進行160次以上的火災及安全檢查。 美國總統拜登等各國首腦齊聚壹堂，英國外交部也動員了史無前例的禮賓人力。據美國《華爾街日報》（WSJ）報道，僅投入的禮賓公務員就有300人。 《泰晤士報》報道說，在4月舉行的倫敦橋作戰研討會上，包括神職人員、警察、軍人在內的280多人聚在壹起，具體討論了女王去世後到哀悼期間和葬禮日為止的10多天裏發生的事情。62年前制定的該作戰計劃每年有2、3次討論實際適用方案。

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