“里根”號核動力航母本周進入釜山港……時隔5年再次舉行韓美聯合軍演. September. 19, 2022 07:28. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓美在美國當地時間16日重啟延伸遏制戰略磋商機制，就加強在韓半島展開美國戰略資產達成壹致，同時決定美國“羅納德·里根”號核動力航空母艦戰鬥群本月底與韓國海軍進行聯合演習。這是美國航母時隔5年再次在韓國作戰區域舉行聯合軍演。 本周後半期進入釜山基地的里根號航母戰鬥群包括“里根”號航母、“錢斯洛斯維爾”號導彈巡洋艦、“巴裏”號宙斯盾驅逐艦等。里根號搭載了F鱷A-18“超級大黃蜂”、F-35C戰鬥機等80多架艦載機，被評為超過了中小國家的空軍戰鬥力。2017年朝鮮強行進行第六次核試驗後，“羅納德·里根”號、“西奧多·羅斯福”號、“尼米茲”號等3艘航母在韓半島附近海域展開過高強度的武力示威。 分析認為，此次航母的展開是韓美大規模展開戰略資產、加強聯合軍演以遏制朝鮮第七次核試驗的信號彈。也就是說，根據朝鮮的挑釁類型展開戰略資產的種類和規模，以及兩國的共同行動劇本已經準備就緒，並根據該行動計劃采取適時措施。韓國政府消息靈通人士表示：“據我所知，如果朝鮮進行第七次核試驗，不僅會展開戰略轟炸機、核動力潛水艇等其他戰略資產，還會包括韓美軍隊首腦發表聯合聲明或搭乘戰略資產的方案。” 在這種情況下，美國國防部當天破例公開了作為韓美海軍陸戰隊聯演——韓國海軍陸戰隊演習項目（KMEP）的壹環——駐紮在日本沖繩的第五海空火力聯絡中隊（ANGLICO)與韓國海軍陸戰隊在韓國實施演習的照片。 編入海軍陸戰隊登陸部隊的這壹部隊將在開戰初期投入到韓半島，在最前方起到提供航空轟炸及艦炮射擊所需地點的作用。海空火力聯絡中隊雖然每年都在韓半島進行訓練，但公開訓練與否和相關照片，是自2017年以後時隔5年來的第壹次。 15日結束的此次韓國海軍陸戰隊演習項目是以韓美聯合戰術航空管制、近距離航空支援演習進行的，包括韓美海軍陸戰隊在內，還動員了韓軍F-15K、FA-50、F-5戰鬥機和美軍C-130運輸機等。

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