拜登計劃限制“針對美國企業的海外投資”. September. 19, 2022 07:28. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 拜登政府表示，在啟動旨在加強美國制造業霸權的“美國制造”戰略驅動的同時，為限制外國人對美國尖端產業投資，正在推進控制國外對美國企業投資的政策。 總統安全事務助理沙利文16日在首都華盛頓舉行的“全球新興技術峰會”上表示：“在制定處理敏感技術外場投資的接近方式方面取得了進展，”“特別是在無法通過出口管制捕捉的、最敏感的領域，培養競爭國家技術力量的投資，將成為其對象。” 拜登總統在前壹天簽署行政命令後，僅過壹天就發表聲明宣稱，“如果認為與中國有關的外國企業在半導體、生物、人工智能等尖端產業領域收購合並美國企業會對國家安全和技術競爭力產生負面影響，就可以中斷並購”。 沙利文還說：“維持科學技術競爭力，不僅是‘國內’或‘國家安全’問題，而是兩者皆是，”“我們為了強化國力源泉，推進了現代產業革新戰略，這將使美國的力量更加強大。”他接著強調：“競爭國家正以越來越精巧的手段竊取敏感技術、信息和經驗，因此應該對此進行相應的應對。”

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