觀察人士：預計美國下周將采取利率上調1%的“超大步”. September. 15, 2022 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國8月份物價上漲率超過市場預測值後，經濟硬著陸的恐懼正在擴散。有觀察人士說，在通貨膨脹長期化的憂慮下，美國央行聯邦儲備委員會本月有可能把利率上調1%。明年年初美國基準利率為4%的共識也被打破，明年上半年（1月至 6月）就有可能上升到4.5%的預測也在擡頭。 美國當地時間13日宣布的8月份消費者物價指數同比上漲8.3%，超過了市場預測值（8.0%）。特別是，雖然國際油價呈下降趨勢，CPI與前壹個月相比仍然上升0.1%，使美國通脹觸頂下滑的期待黯然失色。 美聯儲很有可能在20日、21日召開的聯邦公開市場委員會定期會議上大幅上調基準利率。上個月美聯儲經濟政策研討會傑克遜霍爾會議之後，美聯儲人士暗示今年年底、明年年初將基準利率上調至4%水平，但由於美國高物價沖擊，野村證券預測明年2月的基準利率為4.5~4.75%。 目前美國的基準利率為2.25%-2.5%。要想達到4.5%-4.75%，在到明年2月為止的4次公開市場委員會會議上必須上調2.25個百分點。為此，野村預測美聯儲將於21日上調1個百分點（超大步）。壹直主張即使很難避免經濟硬著陸、也壹定要控制物價的前美國財政部長薩默斯當天通過推特表示：“如果我是美聯儲官員，為了加強市場信任，將選擇上調1%的利率。” 據以期貨利率預測美聯儲利率上調的芝加哥商品交易所“美聯儲觀察”透露，截至14日上午，投資者們預測美聯儲的“巨步”可能性為66%，“超大步”為34%。截止到前壹天，“超大步”的可能性為0%。 自1990年代美聯儲將目前的聯邦基金利率作為貨幣政策手段以來，考慮到市場沖擊，上調1個百分點是壹次也沒有嘗試過的措施。美聯儲主席鮑威爾表示，“即使家庭和企業遭受痛苦，（為了抑制物價）也要繼續實行緊縮性貨幣政策”，表明了在經濟蕭條下也要斷然出手的意誌，因此不排除采取“超大步”舉措的可能性。

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