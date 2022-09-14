明年政府義務支出超過50%……加快退休金改革的原因. September. 14, 2022 07:55. . 據調查，在明年全體預算中，政府不能隨意調整規模或確定用途的義務支出比重超過壹半。因為從四大公共年金中支出的法定義務支出大幅增加。根據企劃財政部最近向國會提交的國家財政運營計劃，明年國民年金、公務員年金、私學年金、軍人年金相關義務支出額將比今年增加15%。也就是說，接近全體福利預算三分之壹的資金用於年金支付。 公共年金支出之所以迅速增加，是因為高齡化導致領取年金的人劇增，再加上平均壽命的增加，年金領取期限也有所延長。相反，由於低生育率，繳納年金保險費的人減少，年金收入跟不上支出。其結果，基金已經枯竭的公務員年金和軍人年金明年將分別出現4.7萬億韓元和3萬億韓元的赤字。私學年金將從2025年開始、國民年金將從2041年開始出現赤字。隨著稅金投入到赤字保全中，公共年金早已成為吞噬財政的“黑洞”。 隨著年金、健康保險等支持福利的義務支出劇增，政府根據裁量使用財政的余地正在逐漸減少。如果不能像現在這樣減少義務支出年均增加7.5%的速度，那麽在不久的將來，義務支出占全體預算的比重將達到80%。雖然政府表示將通過支出結構調整提高財政健全性，但只要大部分國家資金被義務支出所束縛，就很難減少現有事業、籌集新的財源。如果不改革福利預算中比重最高的公共年金，很難實現健全的財政。 退休金改革是調整現壹代和未來壹代之間的責任和負擔的事情。多交保險費或少領年金方式的國民年金募收改革，必須要有世代之間的讓步和社會協議。同時還要進行與基礎年金相聯系，重新設計全體年金支付方式或合並國民年金和職域年金的結構改革。 即使政府上臺後立即開始，也很難取得成果的難題就是年金改革。但政府的年金相關財政推算工作才剛剛開始，7月底成立的國會年金改革特別委員會已經空轉了壹個多月。尹錫悅總統在大選當時強調說，養老金改革是不可或缺的課題，“政權初期應該進行”。改革的黃金時間已所剩無幾。

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