首爾公寓出現9年來最大跌幅，現在是應對硬著陸的時候了. September. 13, 2022 07:58. . 上周，首爾公寓的交易價格出現了時隔9年1個月以來的最大幅度跌幅。下降趨勢也持續了連續15周。首都地區公寓價格也出現了10年來的最大降幅。全國公寓的全租價格比前壹周下降0.16%，創下了歷史最大跌幅。 最近的公寓買賣、全租價格下降非常迅猛，很難找到先例。大部分人覺得房價高，但由於利率急劇上漲，貸款負擔加重，購買房子或搬家需求凍結。隨著首爾江南的公寓價格下降數億韓元的消息傳開，實際需求者之間“等待”心理擴散，購買勢頭消失。 首爾公寓的價格仍然很高，平均36年的工人年薪壹分錢都不花才能購買普通公寓。上屆政府只把重點放在抑制需求上，新冠疫情之後釋放的過度流動性拉高房價，確實存在相當大的泡沫。包括暴漲的美國房價時隔3年轉為下降趨勢等，最近的房價下降也是全球現象。 但是，隨著房價、全租價格的下降，各種副作用也開始出現。通過無理貸款購買房子的“扒拉族”們，面對房價下降卻利率上調，利息負擔增加，痛苦越來越大。據國際清算銀行透露，在43個主要國家中，自新冠疫情發生以來，韓國的家庭負債在國內生產總值占比最大。如果房價暴跌和利率上調重疊，劇增的家庭負債將虧損化，很有可能演變成銀行等金融圈的危機。隨著房價比全租價格大幅下降，“易拉罐住宅”增加，房東無法向租戶支付全租保證金的事情也在增加。 如果在心理偏重較強的房地產市場上正式出現下降趨勢，家庭負債問題、難以出租等沖擊將無法控制。首爾公寓交易量減少到1年前的九分之壹，預示著房地產價格的急劇下降。基準利率也肯定會上漲直到明年。政府從現在開始要應對房地產市場硬著陸的可能性。

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