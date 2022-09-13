進軍好萊塢，李政宰將主演《星球大戰》系列新作. September. 13, 2022 07:59. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 通過奈飛電視劇《魷魚遊戲》成為世界級演員的李政宰（50歲•照片）被選為電影《星球大戰》電視劇系列的主人公。美國好萊塢演藝媒體《最後期限》等8日（當地時間）報道稱，李政宰將出演《星球大戰》系列新作《追隨者》（《The Acolyte》）的主人公。該作品由全球在線視頻服務（OTT）迪士尼+《星球大戰》制作公司盧卡斯影業合理制作。《追隨者》的導演是曾執導奈飛《俄羅斯娃娃：輪回派對》（2019年）的萊絲利•海德蘭德導演，另外她還將擔任編劇和總制作人。 在《星球大戰》系列中，使用原力（超能力）的絕地武士（Jedi）和西斯（Sith）中，從西斯那裏繼承原力的人就是追隨者。好萊塢和《星球大戰》的粉絲們觀測說，李政宰將飾演在西斯中擁有最高原力的“西斯領主（Sith Lords）”壹角。 李政宰也沒有否認自己將出演《星球大戰》的主人公。9日（當地時間），出席在美國洛杉磯市政府舉行的“魷魚遊戲日”宣布儀式的李政宰，在回答記者關於《星球大戰》選角的問題時表示：“如果以後能做出更具體的決定，我會告訴大家的。” 另外，李政宰在12日（當地時間）舉行的第74屆美國艾美獎頒獎典禮上，憑借《魷魚遊戲》入圍最佳男主角獎候選名單。

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