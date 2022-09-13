高物價-能源短缺，英國人“懷念像巖石壹樣的女王”. September. 13, 2022 07:59. by 趙은아 achim@donga.com. “倫敦橋塌了（Lon誒on Bri誒ge Is Down）。” 當地時間9日，記者抵達倫敦後坐上出租車並要求“去白金漢宮”時，在英國倫敦生活了25年的出租車司機穆罕默德·卡裏爾做出了上述表示。“倫敦橋塌了”壹詞是意味著女王去世的英國王室代號。這意味著女王的去世就像倫敦橋倒塌壹樣，給英國帶來巨大沖擊。 記者在當地見到的英國人，對就像王室代號壹樣的女王的去世感到動搖。市民們稱伊麗莎白二世女王是“精神支柱”。同時，在面臨40年來最高物價和史無前例的能源困難等總體困境的情況下，人們對女王伊麗莎白二世去世表示了不安。倫敦地區報紙記者梅拉尼·麥克唐納對記者說：“（因為醜聞）總理換了人，（因為女王的去世）國王也換了人。這壹切都發生在壹周之內，真是混亂不堪，”“因為是困難時期，我們會更加想念女王。” 英國新任首相特拉斯8日在英國倫敦唐寧街10號首相官邸前表示：“伊麗莎白二世女王是像巖石壹樣堅實的存在。在此基礎上建設了現代英國。”在長達70年的在位期間，她與英國人壹起見證了劇變的現代史，展現了毫不動搖的領導能力。 伊麗莎白二世女王8日逝世，享年96歲，當時她正在蘇格蘭貝爾莫勒城休假。她出生於1926年，1952年登上王位，是“權高責重”的象征，也是英國最長壽的君主，受到了英國人的尊重。她糾正了逐漸崩潰的王室重心，作為女性領導人表現出了卓越的領導能力。10日，女王的長子查爾斯三世以74歲的年齡登上了英國國王寶座。

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