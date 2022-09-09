在炮擊中“離家出走”的黑猩猩回到動物園，烏克蘭人松了壹口氣. September. 09, 2022 07:25. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 5日，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫廣場附近。2010年出生的雌性黑猩猩“奇奇”和飼養員科吉列娃相隔1米左右，就“要不要回動物園”展開對峙。奇奇當天從哈爾科夫動物園逃了出來。盡管科濟列娃百般勸說，奇奇轉身坐下或推開她，堅決拒絕“回家”。 然而，持續兩個多小時的對峙瞬間結束了。天上突然落下雨點，奇奇迅速跑向科濟列娃。科濟列娃脫掉身上的黃色夾克，給奇奇穿上，奇奇投入了她的懷抱。這是奇奇結束“叛逆”的瞬間。奇奇坐上科濟列娃的自行車，安全地回到了動物園。奇奇在廣場上與科濟列娃發生爭執後騎自行車“回家”的視頻在社交媒體和網絡上迅速傳播。 7日，美國《紐約時報》介紹了今年3月俄羅斯入侵初期因集中炮擊和空襲，使整個城市化為焦土的哈爾科夫市民心裏暖暖的黑猩猩奇奇的故事。 哈爾科夫動物園方面表示，目前尚未查明奇奇為何以及如何出逃。但動物園方面表示，隨著俄羅斯軍隊的炮擊和空襲警報不斷響起，不僅是奇奇，動物園的其他動物也承受著巨大的壓力。動物園認為，動物們也感受到了戰爭的恐怖。 俄羅斯入侵烏克蘭的今年2月24日，奇奇被從原居住的哈爾科夫北部費爾德曼生態公園動物園救出並轉移到了這裏。據悉，當時在費爾德曼生態公園動物園，包括兩只猩猩和壹只黑猩猩在內的100只動物在炮擊中死亡。 哈爾科夫今年3月被俄羅斯軍隊占領，但5月烏克蘭軍隊奪回。奇奇參觀動物園外世界的當天，哈爾科夫郊區也發生了俄羅斯軍隊的空襲，導致3名平民死亡。

한국어